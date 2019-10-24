ويل سميث وهيلين ميرين ينضمان إلى مبادرة مكافحة التشرد

انضم النجمان الأمريكي ويل سميث والبريطانية هيلين ميرين إلى مبادرة مكافحة التشرد العالمية التي ستحمل اسم The World’s Big Sleep Out.

وتعد المبادرة التي ستنطلق يوم 7 ديسمبر القادم أكبر مبادرة لمكافحة التشرد في العالم، وتهدف إلى مساعدة المتشردين في الحصول على منازل.

وأعلن ويل سميث انضمامه للمبادرة من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستجرام تساءل فيه عن معنى المنزل للإنسان، وقال إنه المكان المفضل لديه لأنه يجتمع فيه مع عائلته، وأكد النجم الأمريكي وجود 100 مليون شخص في العالم لا يملكون مأوى.

من جهة أخرى أكدت النجمة البريطانية هيلين ميرين مشاركتها من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته وتحدثت فيه عن المبادرة، وعن أهداف المبادرة في استضافة فعاليات لمكافحة التشرد في 50 مدينة عالمية من بينها ساحة ترافالغر في لندن، وساحة التايمز الشهيرة في مدينة نيويورك الأمريكية.

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