شركة Meizu تطلق هاتفاً ببطارية سريعة الشحن

كشفت شركة Meizu الصينية عن هاتف ذكي بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Meizu 16T.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855، وكرت شاشة Adreno 640، ونظام Androied 9Pie، وواجهة Fly me 8.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة وبدقة عرض 1080*2232 بيكسل، وأبعاد 18.5:9.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل ومستشعر للبصمات، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميغا بيكسل، والثانية ميغا بيكسل، أما الثالثة فستأتي بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بمساحة 128 و256 غيغا بايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 6 و8 ميغا بيكسل.

وزودت الشركة الصينية الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 4500 ميلي أمبير.

وحرصا منها على إرضاء أذواق عشاقها قامت الشركة الصينية بتوفير 3 ألوان للموبايل الجديد هي البرتقالي، والأزرق، والأخضر.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يبدأ من 280 دولارا أمريكيا.

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