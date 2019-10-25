مراجعة The Outer Worlds

تم تطوير لعبة The Outer Worlds من قبل استوديو Obsidian Entertainment وهي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول، وتعد تجربة فريدة لا مثيل لها.

فعلى الرغم من وجود العديد من الخصائص المستوحاة من ألعاب أخرى مشابهة مثل Skyrim وBorderlands وبالطبع Fallout، إلا أن النتيجة النهائية عبارة عن مغامرة مثيرة وثرية.

أنت واحد من الناجين من سفينة “Hope” والتي حدث عطل جسيم بها أثناء طريقها إلى نظام “Halcyon”، وتبدأ اللعبة بإنقاذك على يد عالم غريب الأطوار يسمى “Phineas Welles” حيث قام بتجنيدك من أجل مساعدته في إيقاظ باقي مستوطني السفينة كوسيلة للإطاحة بالمجلس، وهو تحالف شركات تملك وتدير كل نواحي الحياة.

معظم مطوري ألعاب العالم المفتوح يحبون إضافة الكثير والكثير من خيارات التعديل على الشخصيات في اللعبة، ولكن Outer Worlds تتبنى أسلوبا أكثر اعتدالاً لتخصيص المعدات – حيث تمنحك بدلة واحدة وغطاء واحد للرأس فقط ، ولكنها تعوضك بشكل لا يصدق في تطوير شخصيتك من حيث شجرة المهارات، فهي الأفضل والأكثر تنوعاً.

لقد رأينا ألعابا كثيرة تقدم مهارات الدبلوماسية ومهارات التخفي والاختراق، لكن ليس بتلك الجودة، بفضل Outer Worlds هذه المرة الأولى التي نشعر بأن تلك المهارات محورية وهامة لشخصيتك، فبعض الخيارات الحوارية تتطلب مهارات معينة وذلك ينعكس على شخصيتك بالطبع. هل تريد اختراق ذاكرة شخص ما للحصول على معلومات هامة؟ إذن من الأفضل أن تمتلك مهارات قرصنة عالية، أو تجد طريقة أخرى للحصول على المعلومات، أو لا تعتقد أنه بإمكانك اختراق ذلك الحصن المنيع، إذن ربما عليك التسلل باستخدام مهارات التخفي خاصتك.

لقد قام استوديو Obsidian بإعطائك مفاتيح نظام Halcyon في Outer Worlds وأعطاك مطلق الحرية في فعل ما تريد. هل تريد أن تكون قاتلا مأجورا متخصصا في فنون التخفي؟ أم ربما تريد أن تصبح دبلوماسيا، ماذا عن شخص مختل عقلياً؟

لقد لعبنا اللعبة بأكثر من طريقة، ففي إحدى المرات لعبنا بشخصية رجل وغد ولكنه طيب القلب، وأخلاقه ليست بأفضل شيء، ويمتلك طاقما مخلصا ومعظم مهماته شريفة، وفي مرة أخرى لعبنا بشخصية رجل شرير يريد قتل كل من حوله وتدمير كل شيء، وقد اخترنا الحوارات الأكثر وحشية وشراسة، وعندما يقول أحدهم شيئا لا يعجبنا نقوم بقتله فوراً. الطريف والجميل بخصوص هذه اللمسات هي أنّ أي شخص تقوم بقتله في اللعبة لا يعود، وهناك شخصيات جديدة تظهر من أجل الحوارات المهمة الجديدة، بينما نتحدث أصبحت Edgewater مدينة أشباح، ونحن المسؤولون عن ذلك.

وبالحديث عن الحوارات فإن Outer Worlds تُعد أكثر لعبة مكتوبة جيداً ومرضية قد لعبناها منذ فترة طويلة. جميع الشخصيات في اللعبة تبدو وكأنها أشخاص حقيقية، وردودك أثناء هذه الرحلة لا تقتصر فقط على كونها سيئة أو جيدة ، ولكن يمكن لتلك الردود أن تكون ساخرة أو جدية أو بها الكثير من المشاعر، أو وقحة وعدوانية، فيجب عليك اختيار الرد الذي يمكن لشخصيتك قوله وليس الرد الي تشعر بانه مناسب لك، هذه هي الطريقة التي تظهر بها روعة اللعبة.

هناك لحظات مفاجئة ومباغتة في اللعبة وينبغي عليك توخي الحذر واختيار خطواتك بحكمة، على الرغم من أنه في حالة اكتشافك يمكنك الهرب بسهولة إلى حد ما، كما أنه يمكنك الركض بدون الحاجة إلى التوقف.

ربما لا تفضل لعب ألعاب RPG بصحبة فريق، ولكن Outer Worlds في مستوى آخر تماماً، فالطاقم الذي يمكنك بناؤه؛ كل فرد منه لديه قصة مختلفة عن الآخر، ويوجد مهمات خاصة بكلٍ منهم لإتمامها. كما يمكنك اصطحاب أي فردين من الطاقم معك في المهمات والاستفادة من مهاراتهم المختلفة.

فمثلا أثناء إنجاز مهمة كنا بحاجة إلى إصلاح روبوت معطل، ولكن مهاراتنا الشخصية الهندسية كانت منخفضة، ولحسن الحظ كان برفقتنا “Parvati” والتي استطاعت بفضل مهارتها الهندسية إصلاح الروبوت، وليس هذا فحسب بل شخصيات فريقك لها دور كبير في الحوارات، كما أنها سوف تقدم لك النصيحة والمشورة في بعض الأحيان، هذا يساعد كثيراً في تحويل فريقك إلى عائلة صغيرة مع تواجد محادثات بين أفراد الفريق بناءً على أحداث اللعبة.

يوجد خيار للعب “Outer Worlds” بدون طاقم، ولكن لا يمكننا تخيل فقدان هذه الشخصيات الرائعة. هل ذكرنا أيضًا أنه يمكنك تعديل ذكائهم الاصطناعي أثناء المعركة ليناسب احتياجاتك؟ أو أنه يمكنك المشي من خلالهم مباشرة حتى لا تتعثر بهم؟ أفراد فريقك يجعلون من “The Outer Worlds” تجربة رائعة.

البقاء على قيد الحياة يعني وجوب معرفة كيفية القتال، و”The Outer Worlds” تمتلك نظام قتال أقل ما يقال عنه أنه رائع، فجميع الأسلحة تستخدم ذخيرة خفيفة أو ثقيلة أو ذخيرة طاقة، وسوف تجدها بوفرة.

يُذكر أنّه لديك أربعة أماكن لتخزين الأسلحة، وهذه الأخيرة تعد متنوعة فمنها الناري ومنها اليدوي، لذلك ننصحك بتسليح نفسك بالعتاد المختلف من أجل المعارك الضارية التي بانتظارك. طبعا جميع الأسلحة يمكنك تعديلها وترقيتها، وهناك المئات من التركيبات للاختيار من بينها لتناسب أسلوب وطريقة لعبك.

من الناحية التقنية فإن اللعبة جيدّة، فكل كوكب له نظامه البيئي الخاص المتنوع والمليء بالألوان الغنية والحيوية، فيمكنك أن تنسى مهمتك وتبقى تتجول داخل العالم الساحر للعبة. لا نخفي عليكم أن هناك بعض الأخطاء وانخفاضا في معدل الإطارات باللعبة بعد شاشة التحميل، ولكنها تختفي سريعاً.

لكن على الأقل اللعبة تبدو أفضل من Fallout 4 على جميع المستويات تقريبًا، ولكننا نشعر أنها ليست الأفضل في بعض الأحيان، حيث لا تتطابق طريقة اللعب مع ما رأيناه في الإعلانات الترويجية. كما أن “The Outer Worlds” تستخدم نظاماً جديداً للعقبات والمخاوف فيمكنك تطوير الرهاب والمخاوف عمومًا بناءً على الأحداث، مقابل الحصول على نقاط مجانية إضافية.

لعبة The Outer World تفي بالوعد الذي قطعته كل لعبة RPG سابقا، ألا وهو وضعك في محل السيطرة وإمساكك بزمام الأمور، ولا نطيق الانتظار من أجل تجربتها مراراً وتكراراً بأساليب وتكتيكات مختلفة.

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