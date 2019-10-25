سعد المجرد يكتسح يوتيوب بأغنية سلام

تمكن الفنان المغربي سعد المجرد من تحقيق نجاح جديد يضاف إلى نجاحاته السابقة على موقع يوتيوب، إذ استطاعت أغنية سلام تجاوز حاجز الـ6 مليون مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحها.

وقام الفنان المغربي بدمج حروف تيفناغ وهي الحروف التي يستخدمها الطوارق والأمازيع لتدوين لغاتهم بشكل مميز في الأغنية.

وشهد الفيديو كليب ظهور بعض الرقصات الأمازيغية، بالإضافة لظهور مجموعة من النقوش الأمازيغية الطابع.

وقال الفنان المغربي بأن العمل مستوحى من التراث الأمازيغي، ووجه رسالة شكر لجميع الفنانين الأمازيغيين.

يذكر أن أغاني سعد المجرد الأخيرة تواصل اكتساحها لموقع يوتيوب، حيث حققت أغنية يخليك ليلي أكثر من 40 مليون مشاهدة.

وحصدت الأغنية المشتركة إنساي والتي قدمها مع الفنان محمد رمضان 171 مليون مشاهدة خلال 6 أشهر.

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