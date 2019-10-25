توتير تحذف نصف التغريدات المسيئة قبل الإبلاغ عنها

أعلنت شركة توتير عن نجاح الخوارزميات التي وضعتها لاكتشاف التغريدات المسيئة في حذف 43% من التغريدات المخالفة لشروط تويتر قبل أن يتم الإبلاغ عنها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكدت تويتر ارتفاع النسبة بمقدار 5% عن الربع الثاني من العام الحالي، حيث وصلت النسبة في الربع الثاني إلى 38%، وساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها تويتر من أجل مكافحة التغريدات المسيئة والتنمر في هذا الأمر.

وقال مصدر مسؤول في الشركة الأمريكية بأن الشركة تسعى لأن تجعل تويتر منصة آمنة للحوار والنقاش بعيدا عن وجود أي إساءات لأي مستخدم.

وأكد المصدر ذاته أن التغريدات المسيئة التي كانت تنشر على تويتر جعلت العديد من الأشخاص يتوقفون عن استخدامه، وهذا ما دفع الشركة لوضع خوارزميات تكافح التنمر والتشهير.

يذكر أن غوغل وفيسبوك يقومان بتطوير خوارزميات مشابهة من أجل مكافحة المحتوى المخالف بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تصبح الخوارزميات قادرة على التمييز بين المحتوى السليم والمحتوى المخالف بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

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