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توتير تحذف نصف التغريدات المسيئة قبل الإبلاغ عنها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة توتير عن نجاح الخوارزميات التي وضعتها لاكتشاف التغريدات المسيئة في حذف 43% من التغريدات المخالفة لشروط تويتر قبل أن يتم الإبلاغ عنها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكدت تويتر ارتفاع النسبة بمقدار 5% عن الربع الثاني من العام الحالي، حيث وصلت النسبة في الربع الثاني إلى 38%، وساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها تويتر من أجل مكافحة التغريدات المسيئة والتنمر في هذا الأمر.

وقال مصدر مسؤول في الشركة الأمريكية بأن الشركة تسعى لأن تجعل تويتر منصة آمنة للحوار والنقاش بعيدا عن وجود أي إساءات لأي مستخدم.

وأكد المصدر ذاته أن التغريدات المسيئة التي كانت تنشر على تويتر جعلت العديد من الأشخاص يتوقفون عن استخدامه، وهذا ما دفع الشركة لوضع خوارزميات تكافح التنمر والتشهير.

يذكر أن غوغل وفيسبوك يقومان بتطوير خوارزميات مشابهة من أجل مكافحة المحتوى المخالف بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تصبح الخوارزميات قادرة على التمييز بين المحتوى السليم والمحتوى المخالف بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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