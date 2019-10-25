هيفاء وهبي تنتقد خطاب ميشيل عون

يبدو أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس اللبناني ميشيل عون عن الأوضاع في لبنان لم ينل إعجاب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي نشرت تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر انتقدت من خلالها الخطاب.

وأكدت هيفاء أن الخطاب لم يكن كما تتوقع، وقالت إن الثورة هي ثورة مليوني لبناني ظلوا في الشوارع 8 أيام، ووصفت الخطاب الذي ألقاه عون بالخطاب غير المفهوم، وبأنه زاد اللبنانيين تمسكا بثورتهم.

وتسببت هذه التغريدة في إثارة جدل على حساب الفنانة اللبنانية حيث طلبها أحد المتابعين بالقول فخامة الرئيس عوضا عن دولة الرئيس، كما طلب منها الالتفات إلى الغناء والابتعاد عن السياسة والشعب لأنها لا تعاني مثل الشعب من قلة فرص العمل.

وقامت هيفاء بالرد على المتابع، حيث طلبت منه احترام نفسه أو مغادرة حسابها، وأكدت أنها تتحدث عن رأيها وتعبر عنه بالطريقة التي تريدها، كما طلبت منه توضيح مشكلته هل هي مشكلة وطنية أم مشكلة شخصية معها.

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