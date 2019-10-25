نوبيا تطلق هاتفاً جديداً لعشاق الألعاب

كشفت شركة نوبيا عن هاتف ذكي بمواصفات مميزة مخصص لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم Red Magic 3s وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 من كوالكوم، ونظام Android 9.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OMLED مقاس 6.65 بوصة، ودقة عرض FULL HD ومعدل تنشيط صورة يصل إلى 90 هرتز، ومعدل استجابة لمسية يبلغ 240 هرتز.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغا بيكسل مزودة بمستشعر سوني IMX 586.

وستأتي بطارية هذا الجهاز بسعة 5000 ميلي أمبير، وسيحتوي الهاتف على نظام تبريد فعال يتألف من أنبوب حراري مملوء بالسوائل ومروحة تربو داخلية بالإضافة إلى منافذ تهوية تضمن تصريف السخونة بشكل مثالي.

يذكر أن نوبيا لم تكشف أي معلومات أخرى حول سعة ذاكرة الهاتف أو سعره أو موعد طرحه في الأسواق.

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