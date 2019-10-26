5 ‫تدابير بسيطة للوقاية من نزلات البرد

قبل موسم الشتاء يشعر الكثيرون ‫بالقلق

حيال المشاكل التي يواجهونها بسبب نزلات البرد وأعراضها ‫مثل الرشح والزكام والحمى

وآلام الحلق، والتي تؤثر في ‫الغالب على حياتهم وأنشطتهم اليومية.

ولكن هناك بعض التدابير البسيطة ‫التي

تجعل المرء أقل إصابة بنزلات البرد، وهي:

1- ‫غسل اليدين بشكل منتظم: نزلة البرد

تسببها فيروسات تنتقل عن طريق ‫التلامس مع أسطح ملوثة مثل مقابض الأبواب ومقابض

المترو مثلا، ولذلك يُنصح ‫دائما بغسل اليد بشكل منتظم وعدم ملامسة العين أو الفم

أو الأنف أثناء ‫انتشار نزلات البرد.

2- ‫ممارسة الرياضة: ممارسة التمارين

الرياضية وخاصة في الهواء الطلق في أي ‫طقس تعد علاجا مثاليا للجسم. لكن بالمقابل

بعد الإصابة بزلة البرد لا بد من العلم ‫بأن الجسم يحتاج للراحة.

3- ‫عدم الإجهاد: يمكن للتوتر والإجهاد

أن يضعف جهاز المناعة بشكل كبير، ‫ولذلك يتعين الحرص على الاسترخاء والراحة.

4- ‫النوم الجيد: يعتبر النوم الجيد من

الأمور الهامة للحفاظ على صحة الجسم ‫ومقاومته للأمراض والفيروسات.

5- ‫التغذية الجيدة: يعمل النظام

الغذائي المتوازن على تقوية جهاز المناعة، ‫ويجعله أقل عرضة للإصابة بالأمراض،

ولذلك يجب تناول ما يكفي الجسم من ‫الفيتامينات والمعادن والفواكه والخضروات

والبروتينات، وعدم التدخين ‫وشرب كميات كافية من الماء.

المصدر:

الجزيرة نت

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