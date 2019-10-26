5 ‫تدابير بسيطة للوقاية من نزلات البرد

قبل موسم الشتاء يشعر الكثيرون بالقلق
حيال المشاكل التي يواجهونها بسبب نزلات البرد وأعراضها مثل الرشح والزكام والحمى
وآلام الحلق، والتي تؤثر في الغالب على حياتهم وأنشطتهم اليومية.
ولكن هناك بعض التدابير البسيطة التي
تجعل المرء أقل إصابة بنزلات البرد، وهي:
1- غسل اليدين بشكل منتظم: نزلة البرد
تسببها فيروسات تنتقل عن طريق التلامس مع أسطح ملوثة مثل مقابض الأبواب ومقابض
المترو مثلا، ولذلك يُنصح دائما بغسل اليد بشكل منتظم وعدم ملامسة العين أو الفم
أو الأنف أثناء انتشار نزلات البرد.
2- ممارسة الرياضة: ممارسة التمارين
الرياضية وخاصة في الهواء الطلق في أي طقس تعد علاجا مثاليا للجسم. لكن بالمقابل
بعد الإصابة بزلة البرد لا بد من العلم بأن الجسم يحتاج للراحة.
3- عدم الإجهاد: يمكن للتوتر والإجهاد
أن يضعف جهاز المناعة بشكل كبير، ولذلك يتعين الحرص على الاسترخاء والراحة.
4- النوم الجيد: يعتبر النوم الجيد من
الأمور الهامة للحفاظ على صحة الجسم ومقاومته للأمراض والفيروسات.
5- التغذية الجيدة: يعمل النظام
الغذائي المتوازن على تقوية جهاز المناعة، ويجعله أقل عرضة للإصابة بالأمراض،
ولذلك يجب تناول ما يكفي الجسم من الفيتامينات والمعادن والفواكه والخضروات
والبروتينات، وعدم التدخين وشرب كميات كافية من الماء.
المصدر:
الجزيرة نت
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