شركة فيسبوك تدخل عالم الصحافة وتُطلق خدمة إخبارية جديدة

كشفت شركة فيسبوك عن إطلاق خدمة إخبارية بشراكة مع وسائل إعلام، بهدف النهوض بصحافة مهنية وتلميع صورة أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم.

حيث قال صاحب الشركة مارك زوكربيرغ:

“منذ سنوات وأنا أناقش مع هيئات صحفية وصحفيين كيف يمكننا دعم صحافة جيدة عبر فيسبوك”.

وتابع:

“الصحافة مهمة لديمقراطيتنا وللتقدم معاً في مواجهة المشاكل، تقع على خدمات الإنترنت الكبرى مسؤولية التعاون مع أجهزة الصحافة لإرساء نماذج قابلة للاستمرار على الأمد البعيد لتمويل هذا العمل”.

هذا ومن المقرر، أن يعرض زوكربيرغ، المنتج الجديد في نيويورك، بالشراكة مع روبرت تومسون المدير العام لشركة نيوز كوربريشن المجموعة التابعة لروبرت مردوخ، والتي تملك خصوصاً وال ستريت جورنال، وقناة فوكس نيوز.

وكانت الخدمة قد أُطلقت الجمعة في شكل تجربة بين مجموعة صغيرة من المستخدمين الأمريكيين، وستكون عبارة عن ثمرة أخبار مختارة من صحفيين محترفين وخوارزميات موائمة للخيارات الشخصية.

كما ستكون هذه الخدمة الجديدة منفصلة عن سيل المعلومات التي يتلقاها مشتركو فيسبوك نيوز فيد، حيث توجد معلومات لا تنبع عن وسائل إعلام محترفة، كما ستضم مقالات منظمات صحفية شريكة.

