الملح والخرف.. دراسة تكشف “العلاقة المخيفة”

أكدت دراسة قام بها فريق البحث في كلية الطب فيWeill Cornell الواقعة في ولاية نيويورك الأميركية أن الإفراط في تناول الملح يعزز من فرص الإصابة بالخرف.

وقال الباحثون إن الصوديوم الموجود في الملح يزيد نسبة البروتين تاو، وتعد زيادة هذا البروتين من علامات إصابة الإنسان بالخرف.

وأكد الباحثون أن التجارب التي أجروها على الفئران أثبتت أن زيادة مستوى البروتين تاو وتراكمه أدت إلى حدوث تراجع في قدرات الدماغ.

وصرح الباحثون أن تراكم هذا البروتين يعد علامة على الخرف أكثر من بطء تدفق الدم إلى خلايا الذاكرة والذي يسبب تراجعا في القدرات المعرفية.

ونصح العلماء الناس بعدم تناول الملح بكميات زائدة، كما طالبوهم بمراقبة النظام الغذائي عند وجود أعراض تدل على الإصابة بالخرف.

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