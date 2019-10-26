سيدي رجب ينفي الشائعات حول دوره بـ”كيرة والجن”

قام الفنان المصري سيدي رجب بنفي الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول لعبه دور سعد زغلول في فيلم “كيرة والجن”.

وقال الفنان المصري إنه سيلعب دورا محوريا في الفيلم الذي سيتم البدء بتصويره خلال الأسابيع القادمة.

ورفض سيد رجب إعطاء أي معلومات أو تفاصيل حول الشخصية التي سيقوم بلعبها لكي لا تحرق تفاصيلها، وقال إنه ينتظر تحديد جهة الإنتاج حتى يبدأ بتصوير أدواره في الفيلم.

الجدير بالذكر أن فيلم “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية 1919 لأحمد مراد، وسيشارك فيه نخبة من نجوم الفن المصري كأحمد عز وكريم عبد العزيز بالإضافة إلى سيدي رجب، في حين سيتولى مروان حامد عملية إخراج الفيلم.

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