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سيدي رجب ينفي الشائعات حول دوره بـ”كيرة والجن”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام الفنان المصري سيدي رجب بنفي الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول لعبه دور سعد زغلول في فيلم “كيرة والجن”.

وقال الفنان المصري إنه سيلعب دورا محوريا في الفيلم الذي سيتم البدء بتصويره خلال الأسابيع القادمة.

ورفض سيد رجب إعطاء أي معلومات أو تفاصيل حول الشخصية التي سيقوم بلعبها لكي لا تحرق تفاصيلها، وقال إنه ينتظر تحديد جهة الإنتاج حتى يبدأ بتصوير أدواره في الفيلم.

الجدير بالذكر أن فيلم “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية 1919 لأحمد مراد، وسيشارك فيه نخبة من نجوم الفن المصري كأحمد عز وكريم عبد العزيز بالإضافة إلى سيدي رجب، في حين سيتولى مروان حامد عملية إخراج الفيلم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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