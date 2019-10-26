رسميا.. “فيسبوك” تبدأ اختبار خدمة الأخبار

أعلنت شركة فيسبوك الأميركية عن بدأ اختبار خدمتها الجديدة Facebook News في الولايات المتحدة الأميركية.

وأتاحت الشركة الخدمة حاليا لبضعة آلاف من مستخدمي فيسبوك الموجودين داخل الولايات المتحدة الأميركية، حيث سيظهر لهؤلاء الأشخاص أخبار من مواقع مشهورة وصحف عالمية كوول ستريت جورنال، وبلومبيرغ وغيرها.

وقالت الشركة إنها ستقوم بدفع رسوم للصحف والمجلات من أجل نشر أخبارها في الخدمة، على أن تتم عملية النشر بشكل يدوي من قبل محررين بشريين قادرين على تجميع الأخبار واختيار المناسب منها للنشر في الخدمة.

وستظهر الخدمة الجديدة في قسم خاص يدعى Today’s Stories وسيكون بإمكان المستخدم اختيار المجالات التي تهمه وحجب المجالات التي لا يرغب برؤية أخبارها.

يذكر أن الشركة فيسبوك وضعت مجموعة من الشروط التي يجب على وسائل الإعلام التقيد بها حتى يتم إدراج المحتوى الذي تقدمه في الخدمة، ومن أبرز هذه الشروط عدم نشر محتوى كاذب ومضلل، أو محتوى يحفز على الكراهية.

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