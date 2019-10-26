أسوس تطلق حاسوبا مناسبا للمصممين

رفعت شركة أسوس التايوانية النقاب عن حاسوب جديد بشاشتين وبمواصفات تجعله مناسبا للمصممين أطلقت عليه اسم ZenBook Pro Duo.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core I9 ثماني النوى من الجيل التاسع، ومعالج رسوميات NVidia RTX 2060.

وسيحتوي الحاسوب الجديد على شاشتين من نوع OLED حيث سيبلغ حجم الشاشة الأولى 15.5 بوصة بدقة عرض 3840*2160 بيكسل، أما الشاشة الثانية فتم تثبيتها فوق لوحة المفاتيح وستأتي بحجم 14 بوصة، ويمكن استخدامها لتصفح الإنترنت أو مشاهدة الأفلام أثناء استخدام الشاشة الرئيسية.

وستأتي مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغا بايت.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب بقلم ذكي يستخدم للرسم والكتابة على الشاشة الصغيرة، بالإضافة إلى كاميرا تدعم خاصية التعرف على الوجوه، ولوحة المفاتيح Touchpad التي تستخدم كآلة حسابة ولوحة مفاتيح.

يذكر أن الشركة التايوانية لم تقدم أي معلومات حول الموعد الرسمي لإطلاق الحاسوب في الأسواق، كما لم تكشف عن سعره.

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