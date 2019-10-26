وعل يقتل صيادا محترفا بنطحة واحدة

شهدت ولاية أركنساس الأمريكية حادثة مؤسفة للغاية راح ضحيتها صياد محترف لم تكشف هويته، إذ قام الصياد البالغ من العمر 66 عاما بالاقتراب من الوعل بعد إطلاق النار عليه ليتأكد من موته ليتفاجأ بردة فعل الحيوان الذي قام بنطحه ولاذ بالفرار.

وحاول أقرباء الصياد ومرافقيه إسعافه إلى المستشفى بعد أن عثروا عليه مصابا بجروح خطيرة، ولكنه توقف عن التنفس وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

وأكدت عائلة الصياد الراحل الذي يعيش في مدينة يلفيل أنه يمارس هواية الصيد منذ أكثر من 20 عاما.

من جانبها وصفت السلطات الأمريكية الحادث بالمفاجئ، لأن الصياد لديه الخبرة الكافية في مجال صيد الوعول، حيث قالت إن العديد من الوعول لا تفارق الحياة إلا بعد نصف ساعة من إطلاق النار عليها، لذلك يجب على الصياد الانتظار ومن ثم يقوم بالتأكد من وفاة الوعل.

وقالت السلطات الأميركية قد لا تكون نطحة الوعل هي القاتلة نظرا لخبرة الصياد، ولكنها رفضت تشريح الجثة أو التحقيق في الحادث.

يذكر أن الوعل الذي تسبب في موت الصياد المحترف لا يزال حرا طليقا، ولم تعثر السلطات الأميركية على أي أثر له.

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