نجمات أُصبن بسرطان الثدي.. مَن حاربته ومن استسلمت له؟

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعا التي تهدد حياة النساء، ويظهر عادة في أنسجة الثدي، ويؤدي إلى حدوث تغير في شكل الثدي، حيث تظهر حبة فيه، أو يبدأ جلد الثدي بالتقشر، وفي بعض الحالات يخرج سائل من الحلمة أو تظهر بعض البقع الحمراء.

وأصاب سرطان الثدي عددا كبيرا من النساء حول العالم، وسلب حياة الكثير منهن، في حين استطاعت بعض النساء من مكافحة المرض بعد أن أظهرن إرادة كبيرة ورغبة قوية في الحياة.

ولم تكن النجمات العربيات والعالميات بمأمن من الإصابة بهذا المرض، حيث أصاب العديد منهن، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على عدد من النجمات العربيات والعالميات اللواتي أصبن بسرطان الثدي.

1- المطربة اللبنانية إليسا:

صدمت الفنانة اللبنانية اليسا عشاقها عندما أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي من خلال أغنية إلى “كل اللي بحبوني”، وأكدت بعد ذلك بأنها خضعت للعلاج وتماثلت للشفاء دون أن تضطر لحلق شعر رأسها، ونشرت الفنانة اللبنانية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وعلقت عليها بالقول النصر بعد قتال، لقد حاربت المرض وانتصرت.

2- الممثلة الكويتية زهرة الخرجي:

اكتشفت الممثلة الكويتية زهرة الخرجي إصابتها بمرض سرطان الثدي عام 2005، ولكنها استطاعت التغلب على المرض والشفاء منه بعد أن تلقت العلاج لمدة عامين في مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن.

وروت الفنانة الكويتية معاناتها مع المرض، وقامت بحلق رأسها في إحدى الندوات على الهواء مباشرة تضامنا منها مع المصابات بهذا المرض، وأكدت بأن النفسية الجيدة هي العامل الأساسي في محاربة المرض، وأكدت أن تساقط الشعر غير مهم لأنه ينمو مجددا.

3- الراحلة فايزة أحمد:

تعرضت الفنانة المصرية السورية فايزة أحمد للإصابة بسرطان الثدي، واستمرت معاناتها مع المرض لعدة سنوات، الأمر الذي دفعها لاعتزال الفن، حيث ظلت أسيرة الفراش حتى وفاتها.

4- الراحلة ريم البنا:

تعد قصة الفنانة الفلسطينية البنا مثالا للنساء اللواتي حاربن مرض سرطان الثدي، حيث حاربت المرض الخبيث عندما داهمها لأول مرة، وأظهرت شجاعة كبيرة في محاربته، ولم تخشَ الظهور أمام الجمهور وهي حليقة الرأس.

وبعد أن شفيت منه أول مرة عاد إليها المرض مرة جديدة، وعلى الرغم من مقاومتها له إلا أنه انتصر عليها في النهاية.

5- السورية نورا رحال:

اكتشفت الفنانة السورية نورا رحال إصابتها بسرطان الثدي عام 2007، وفور اكتشاف المرض خضعت لعملية استئصال للثدي، ومن ثم أجرت مجموعة من علميات الترميم التي استمرت لمدة عامين ونصف العام.

وعبرت عن سعادتها بشفائها من المرض الخبيث، وشكرت الله على هذا الامتحان الذي زادها إيمانا وقوة وصلابة.

6- الأردنية أمل الدباس:

عانت الفنانة أمل الدباس من مرض سرطان الثدي، واضطرت إلى الابتعاد عن عالم المسرح طوال فترة علاجها من المرض، ولكنها عادت إلى ممارسة حياتها الفنية بشكل اعتيادي بعد نجاحها بالتغلب على المرض.

7- الراحلة ناهد شريف:

اكتشفت النجمة المصرية الراحلة ناهد شريف إصابتها بسرطان الثدي عام 1979، وفور اكتشاف المرض خضعت لجلسات علاج في الخارج استمرت حتى وفاتها في العام 1981، حيث تمكن المرض من التغلب عليها وهزمها.

8- الراحلة هالة فؤاد:

فشلت الفنانة المصرية الراحلة هالة فؤاد في محاربة سرطان الثدي والذي أنهى حياتها بعد إصابتها به بـ3 سنوات، حيث تم تشخيص إصابتها بالمرض عام 1990، وخضعت لجلسات علاج في القاهرة وباريس، ولكن المرض انتصر عليها في النهاية.

9- الإعلامية بسمة وهبة:

تفاجأت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بإصابتها بمرض سرطان الثدي عام 2013، ولكنها أصرت على مقاومة المرض ومكافحته، وقالت إن المريض كالمصارع إن سقط خارت قواه، وبالفعل تمكنت من هزم المرض والعودة لممارسة نشاطاتها بشكل طبيعي.

10- الإعلامية فاديا الطويل:

استطاعت الإعلامية فاديا الطويل مكافحة سرطان الثدي، حيث خضعت لجلسات العلاج لعدة سنوات متسلحة بالقوة والأمل، لتتمكن في النهاية من الانتصار على المرض.

11- الراحلة رجاء بلمليح:

عانت الفنانة المغربية رجاء بلمليح من سرطان الثدي كثيرا، وعلى الرغم من خضوعها للعلاج في فرنسا وانتصارها على المرض، إلا أن المرض عاد إليها مجددا وتمكن من الانتصار عليها حيث توفيت به عام 2007.

12- الراحلة شادية:

تعد الفنانة الراحلة شادية من الممثلات اللواتي نجحن في التغلب على مرض سرطان الثدي، حيث اكتشفت إصابتها بهذا المرض قبل اعتزالها الفن بمدة، وفي العام 1984 قررت اعتزال الفن، وأجرت جراحة استئصال للثدي، وبعد أن شفيت تبرعت بمنزلها ليكون مركزا لإجراء الأبحاث حول الأمراض السرطانية.

13- الأسترالية ميليسا إيثريدج:

تعد هذه المغنية من الفنانات اللواتي أصبن بسرطان الثدي، ولكنها نجحت باستئصال الورم، كما خضعت لعدد من جلسات العلاج الكيمياوي، وأثبتت شجاعة عالية من خلال ظهورها بحفلات الغناء وهي صلعاء.

14- التركية فاهيدا جوردم:

تعد الفنانة التركية بطلة مسلسل حريم السلطان من الفنانات اللواتي أصبن بمرض سرطان الثدي، وقالت الفنانة التركية إنها استطاعت التغلب على المرض لعدم خوفها منه، كما أنها أكدت تمسكها بالأمل الذي قادها بالنهاية للانتصار على المرض الخبيث.

15- الأميركية أنجلينا جولي:

اكتشفت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي في العام 2013 وجود مشكلة وراثية تجعلها مرشحة للإصابة بسرطان الثدي، الأمر الذي دفعها لاستئصال ثدييها بشكل كامل كنوع من الوقاية، ومن ثم خضعت لعدد من العمليات الترميمية.

وتعد أنجلينا جولي من أشهر الفنانات في العالم اللواتي حاربن السرطان ونجحن بالانتصار عليه.

