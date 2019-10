شركة «مازدا» تُطلق سيارة كهربائية مميزة عن فئة الكروس أوفر

أطلقت مازدا سيارة كروس أوفر مميزة صممتها لتكون إحدى أفضل السيارات الكهربائية في الأسواق.

حيث أتت سيارة MX-30 بلمسات تضفي عليها روح العصرية والأناقة، كسقفها البانورامي الكبير الذي يأتي بألوان مختلفة عن اللون الأساسي للهيكل، وأبوابها التي تفتح باتجاهات متعاكسة كما في سيارات رولس رويز الفاخرة.

كما لم تغب ملامح التطور عن مقصورة هذه السيارة أيضاً، والتي زودت بواجهة قيادة مميزة فيها 3 شاشات، واحدة قبالة السائق، واثنتان تعملان باللمس في المنتصف، وأتت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ5 ركاب، تزينت بعناصر مصنوعة من البلاستيك والخشب والكروم.

وزودت مازدا مركبتها الجديدة بكاميرات تظهر محيطها بالكامل، وحساسات لقياس المسافات لركنها بصورة آمنة، إضافة إلى أنظمة تمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة. هذا وستعمل MX-30 الجديدة بمحرك كهربائي متطور يولد عزماً يساوي 143 حصاناً، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 210 كلم بالشحنة الواحدة.

