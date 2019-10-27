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فيديو شقيقة كاردشيان يتجاوز المليار مشاهدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح الفيديو الذي نشرته نجمة التلفزيون كايلي جينر شقيقة كيم كاردشيان على تطبيق TIK TOK في جمع أكثر من مليار مشاهدة خلال أسبوع من نشره.

وظهرت كايلي في المقطع وهي تحاول إيقاظ ابنتها ستورمي على وقع أغنية rise and shine.

وحقق الفيديو انتشارا كبيرا على تطبيق TIK TOK حيث أعاد عدد كبير من المستخدمين تركيب كلمات الأغنية على مقاطع الفيديو الخاصة بهم وأرفقوا بهذه المقاطع هاشتاغ #riseandshine.

ويعد الفيديو الذي نشرته كايلي أسرع فيديو يصل إلى حاجز المليار مشاهدة على تطبيق TIK TOK.

يذكر أن TIK TOK تطبيق اجتماعي يحظى بشعبية كبيرة في العالم ويهدف إلى نشر الفيديوهات وتقديمها بشكل مميز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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