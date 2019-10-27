ثمانينية تروي كيف قتلت صديقتها بالخطأ

تسبب خطأ ارتكبته مسنة بريطانية تدعى باتريشيا توليب، تبلغ من العمر 82 عاما، في مقتل صديقتها جويس نينباي البالغة من العمر 80 عاما.

وروت باتريشيا القصة في قاعة محكمة نيوكاسل كراون، حيث قالت إنها أوصلت صديقتها إلى المنزل، ومن ثم نزلت من السيارة برفقتها بعد أن وضعت السيارة بالخطأ على وضع الرجوع عوضا عن وضع الحياد.

وقالت باتريشيا إنها حاولت الدخول للسيارة من أجل الضغط على المكابح، ولكنها أخطأت مجددا وضغطت على الوقود مما أدى إلى رجوع السيارة بسرعة أكبر لتصدم صديقتها التي اصطدمت بالباب الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح توفيت على إثرها في وقت لاحق.

وأقرت المسنة البريطانية بذنبها وعبرت عن أسفها وندمها لتسببها في مقتل صديقتها المقربة منها.

من جهة أخرى قامت السلطات المختصة بتجريد باتريشيا من رخصة القيادة ومنعتها من القيادة بشكل مؤقت، كما أطلقت سراحها بكفالة غير مشروطة.

يذكر أن محكمة نيوكاسل كروان ستصدر حكمها النهائي في قضية المسنة البريطانية يوم 3 ديسمبر القادم.

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