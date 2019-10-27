أطعمة تبعد شبح سرطان الرئة.. تعرف عليها

نشرت مجلة جاما أونكولوجي المتخصصة في مجال أبحاث السرطان دراسة جديدة أثبتت أن تناول ألياف الطعام والزبادي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة الثلث.

حيث أظهرت الأبحاث التي قامت بها مجموعة من العلماء في فاندربيلت إنجمار ريسيرش سنتر على 1.4 مليون شخص متوزعين على 3 قارات انخفاض معدل الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 33% لدى الأشخاص الذين احتوى طعامهم على كمية كافية من الألياف ولبن الزبادي.

وقال العلماء إن الألياف والبكتيريا الموجودة في لبن الزبادي تعمل على الوقاية من سرطان الرئة.

وطلب العلماء من الأشخاص الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية جيدة من الألياف كالخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقول، بالإضافة إلى المكسرات.

الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع توصيات التغذية الصحية الأمريكية للفترة ما بين عامي 2015 و 2020 والتي أكدت ضرورة زيادة ألياف الطعام واللبن الزبادي في النظام الغذائي للإنسان.

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