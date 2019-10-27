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أطعمة تبعد شبح سرطان الرئة.. تعرف عليها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت مجلة جاما أونكولوجي المتخصصة في مجال أبحاث السرطان دراسة جديدة أثبتت أن تناول ألياف الطعام والزبادي يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة الثلث.

حيث أظهرت الأبحاث التي قامت بها مجموعة من العلماء في فاندربيلت إنجمار ريسيرش سنتر على 1.4 مليون شخص متوزعين على 3 قارات انخفاض معدل الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 33%  لدى الأشخاص الذين احتوى طعامهم على كمية كافية من الألياف ولبن الزبادي.

وقال العلماء إن الألياف والبكتيريا الموجودة في لبن الزبادي تعمل على الوقاية من سرطان الرئة.

وطلب العلماء من الأشخاص الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية جيدة من الألياف كالخضراوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، البقول، بالإضافة إلى المكسرات.

الجدير بالذكر أن نتائج هذه الدراسة جاءت متوافقة مع توصيات التغذية الصحية الأمريكية للفترة ما بين عامي 2015 و 2020 والتي أكدت ضرورة زيادة ألياف الطعام واللبن الزبادي في النظام الغذائي للإنسان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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