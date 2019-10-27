شركة Vivo تطلق هاتفا لعشاق الألعاب

كشفت شركة Vivo الصينية عن هاتف من الفئة المتوسطة مخصص لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم Vivo iQOO Neo 855.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855، ونظام تشغيل Android Pie، وواجهة Funtouch9.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Super AMOLED بدقة عرض 6.38 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية ومستشعر للبصمات، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، وستبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغا بيكسل.

ويتميز الهاتف بوجود تقنيات تدعم الألعاب، كما سيحتوي على نظام تبريد سائل، وغرفة تبريد مهمتها دعم عملية التبريد في المعالج وكرت الشاشة.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستتراوح ما بين 64 و256 غيغا بايت، بينما ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و8 غيغا بايت.

وسيأتي الهاتف الجديد ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وستدعم هذه البطارية الشحن السريع بمقدار 33 واط.

وستوفر الشركة الصينية الهاتف بعدة ألوان هي الأسود، الأبيض، والبنفسجي.

الجدير بالذكر أن فيفو ستطلق الهاتف الجديد يوم 31 أكتوبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 280 و380 دولارا أميركيا.

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