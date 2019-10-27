جديد Honor.. هاتف مميز بكاميرا منبثقة

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتف جديد بكاميرا منبثقة ومواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Honor 9X.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Kirin 710F، ونظام تشغيل Android 9 Pie وواجهة EMUI 9.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.59 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث تصل دقة الكاميرا الأولى إلى 48 ميغا بيكسل، والثانية إلى 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الثالثة فستأتي بدقة 2 ميغا بيكسل.

وتراوحت مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فتراوح حجمها ما بين 6 و8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي ستأتي بسعة 4000 ميلي أمبير، وبمنفذ USB-C للشحن، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ولجعله مناسبا لعشاق الألعاب قامت الشركة الصينية بإضافة تقنية Turbo 3.0 إلى كرت الشاشة.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تقم بالكشف عن موعد طرح الهاتف في الأسواق ولا عن سعره.

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