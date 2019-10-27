دينار من العصر الأموي يباع بسعر خيالي

قام شخص مهتم بجمع المقتنيات التاريخية بعرض دينار ذهبي من العصر الأموي للبيع في مزاد علني في بريطانيا.

وعقد المزاد في دار المزادات في بريطانيا، وأشرفت عليه شركة مورتن أند إيدن للمزادات.

وبيع الدينار في نهاية المزاد بمبلغ 3.9 مليون دولار أميركي لمشترٍ عبر الإنترنت لم تكشف هويته.

وأكدت اللجنة المشرفة على المزاد أن على المشتري دفع 4.7 مليون دولار ليحصل على الدينار، وقالت إن هذه الزيادة هي عبارة عن رسوم إضافية عليه دفعها.

ويعود تاريخ الدينار الذهبي إلى العصر الأموي، ويحمل عبارة لا إله إلا الله وحده في الوسط، في حين أحيطت جوانبه بعبارة محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

وقال أحد المختصين في العملات المعدنية القديمة إن عمر الدينار المصنوع من الذهب يصل إلى حوالي 1200 عام، وأبدى إعجابه بطريقة صكه، مؤكدا في الوقت ذاته القيمة التاريخية التي رفعت من سعر الدينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية