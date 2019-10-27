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موزيلا تستعد لإضافة ميزة الترجمة التلقائية بـ”فايرفوكس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التقارير إلى أن شركة موزيلا تعمل على إضافة ميزة الترجمة التلقائية لمتصفح “فايرفوكس” في خطوة منها لإضافة تحسينات تجعل المتصفح منافسا للمتصفحات الأخرى.

وأكد بعض التسريبات أن ميزة الترجمة التلقائية لصفحات “فايرفوكس” ستكون مشابهة لحد ما لميزة الترجمة الموجودة في متصفح غوغل كروم.

ومن المتوقع أن تعزز الميزة الجديدة من الخصوصية، حيث لن تقوم بإرسال النصوص المراد ترجمتها إلى سحابة إلكترونية كما في ترجمة غوغل، بل ستقوم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لترجمة النصوص بشكل مباشر.

وأكدت التقارير أن العمل جار على تطوير مكتبة تدار من قبل جامعة أدنبرة ضمن إطار مشروع Bergamot، حيث حصل المشروع على تمويل بقيمة 3.3 مليون دولار أمريكي من الاتحاد الأوروبي، وستعمل هذه المكتبة بشكل متوافق مع ميزة الترجمة التلقائية.

يذكر أن مشروع Bergamot سيتيح للمستخدمين الحصول على ترجمة آلية فورية مع الحفاظ على خصوصيتهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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