جهاز PlayStation 5 على الأبواب.. وتقارير تكشف مواصفاتها

كشفت مجموعة من التقارير مواصفات منصة PlayStation 5 التي ستطلقها شركة سوني اليابانية مطلع العام القادم.

ومن المتوقع أن تعمل المنصة الجديدة بمعالج AMD Ryzen ثماني النوى، ومعالج رسوميات RTX المتطور من NVidia.

ولزيادة سرعة تحميل الألعاب ستقوم سوني بتزويد PlayStation 5 بأقراص تخزين داخلية SSD.

وستدعم PlayStation 5 تقنية 8K، وتقنية Ray Tracing التي تعكس إضاءة على الأشياء الأمر الذي يمنح اللاعبين الفرصة لعيش اللعبة بشكل واقعي أكثر، حيث ستكون الفيديوهات دقيقة للغاية والشخصيات بحجم كبير.

وسيحتوي جهاز PlayStation 5 على منافذ USB-C، وأنظمة خاصة لتبريد اللوحة الأم والمعالجات، وسيكون قادرا على الاتصال مع شبكات الوايفاي، البلوتوث، قبضات الألعاب اللاسلكية، ونظارات الواقع الافتراضي.

يذكر أن سوني لم تعلن حتى الآن عن سعر الجهاز ولكن التسريبات أكدت أن سعره سيتراوح ما بين 650 و730 دولارا أميركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية