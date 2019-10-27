مراجعة Call of Duty: Modern Warfare

لقد كان وقتا عصيبا لكل من Activision و Infinity Ward منذ أن تم الكشف عن Call of Duty: Modern Warfare الجديدة في مايو الماضي.

لقد كان هناك غضب شديد بسبب شائعات وجود الفوسفور الأبيض، والأطفال المجندين، كما اشتعل الانترنت غيظاً أيضاً بسبب كون طور Spec Ops حصرية مؤقتة لمنصة البلاي ستيشن 4، كما حدث بعض الجدل حول الشائعات التي تفيد أنه يمكنك قتل المدنيين العزل في اللعبة. ففعلاً بدا الأمر أن Modern Warfare لم تستطع الإفلات من دائرة الانتقاد الشديد حتى قبل إصدارها رسمياً.

لقد بذل المطورون و Activision قصارى جهدهم لامتصاص غضب اللاعبين، فقد وعدوا بتقديم طور أونلاين يُمَّكن اللاعبين من القتال معا عبر مختلف المنصات، ووعدوا بإزالة صناديق الغنائم ونظام تذكرة الموسم والمحتويات الإضافية المدفوعة ونظام عمليات شرائية يؤثر فقط على الملابس والمظهر. كما أعادوا طور القصة، لذا وبرغم ردود الأفعال السلبية فإنه يبدو أن اللاعبين يشعرون بالرضا حول الإصدار الجديد من Call of Duty، وصراحةً ينبغي أن يكونوا كذلك.

لقد أوفت Infinity Ward بكل وعودها، فاللعب عبر مختلف المنصات المختلفة يعمل جيداً، وحدث تقدم في كل الأطوار، ولم نرَ صناديق غنائم في اللعبة، ومن الرائع عودة طور القصة بطبيعة الحال.

هذا لا ينفي أن اللعبة تبدو فوضوية قليلاً ومألوفة بعض الشيء، ولكن على الرغم من ذلك فإن Modern Warfare نجحت في الحفاظ على مميزاتها، وأضافت ما يكفي للحفاظ على مستويات الإثارة التي اعتاد عليها محبو السلسلة.

أكدت Infinity Ward أنها تريد صنع طور قصة يحاكي الحروب في عالمنا الحديث، فقد أراد المطورون صياغة قصة مثيرة للمشاعر. الحرب تكون فوضوية وفي بعض الأحيان لا تستطيع التمييز بين الأشرار والأخيار، مع احتوائها على مشاهد عنيفة وقاسية جعلتنا نشعر بعدم الارتياح.

ولكن اطمئن فإن infinity Ward لم تتخطَ الخطوط الحمراء، فعلى مر السنين قد التزم أغلب صناع الألعاب بما يراه المجتمع ملائما ً أو غير ملائم في ألعاب الفيديو، لكن كانت هناك بعض المواقف التي يمكن لـ Infinity Ward وضع مشهد اغتصاب بها أو مشاهد لقتل أطفال، ولكنهم لم يفعلوا ذلك لحسن الحظ. ولكن طور القصة يحتوي على أطفال يقتلون الأشرار، واستخدام للأسلحة الكيميائية وهو جزء من التجربة، لذا توقع أن تنصدم من بعض المشاهد.

لا يخفى على أحد أنّ هذه لعبة من تطوير الغرب وبالتالي الأحداث لن تكون محايدة، بل كما جرت العادة يتم إظهار الغرب على أنّهم الأخيار والبقية هم الأشرار.

لا نحتاج إلى القول إننا سعداء جداً برؤية طور القصة مرة أخرى، فبعد إزالته السنة الماضية لم نكن متأكدين صراحة من عودته مرة أخرى نظراً لشعبية أطوار اللعب المتعدد والأرباح الكبيرة التي تجنيها الشركة، ومع ذلك فقد شعرنا بارتياح واستمتعنا كثيراً بطور القصة.

يتبع الأسلوب السردي للأحداث في اللعبة نفس القالب المعتاد لألعاب Call of Duty الذي أصبحنا معتادين عليه، ولكنه قصير للغاية هذه المرّة، فيمكنك إنهاء طور القصة في خمس أو ست ساعات، حتى بمعايير Call of Duty فإن ذلك وقت قصير جداً.

هناك عدة أسباب لذلك، ولكننا نعتقد أن محرك التطوير الجديد هو السبب جزئياً، فهو يوفّر قوة رسومية لا يستهان بها ومستوى تصميم مذهلا ورائعا، ويوجد حد للمحتوى الذي تستطيع Infinity Ward إضافته إلى اللعبة قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة، ومع ذلك كنا نتوقع أكثر من هذا.

شيء آخر سيئ هو عدم وجود مقتنيات يمكن البحث عنها وجمعها، لذلك لا يوجد داعٍ لاستكشافك المستويات المختلفة، ففي السابق تميزت Call Of Duty بوجود مقتنيات للبحث عنها، ولكنها غير موجودة هذه المرة، ربما يكون السبب هو قدر الواقعية الذي أراد فريق التطوير الحفاظ عليه (إنها مجرد تكهنات).

طور القصة في Modern Warfare لا زال محافظاً على هويته وامتيازاته المتعددة، فالقصة ستقدم لك تجربة فريدة من نوعها حيث ستنتقل من هدف لآخر ومن قتال جيش من الأعداء للآخر، وسوف تتحكم في طائرات بدون طيار، وستستخدم القناصة لتمزيق الأعداء إرباً مع مراعاة المسافة واتجاه الرياح، كما ستساعد أصدقاءك على الهروب من مواقف صعبة عبر اختراق كاميرات المراقبة، وسوف تقود سفينة حربية، وتستدعي الضربات الجوية، والقيام باختيارات أثناء الحوار.

حقيقة لعبة Modern Warfare لديها شيء مناسب لجميع الأذواق بجانب طور القصة، يوجد طور Spec ops التعاوني، وأنواع متعددة من أطوار الأونلاين تتضمن طور Gun fight الجديد، والأطوار الكلاسيكية مثل 6ضد6 أو 10 ضد 10، الخرائط الليلية، وخرائط تضم 60 لاعبا معاً في وقت واحد. هناك 23 خريطة في اللعبة، وهذا شيء لم نره من قبل في ألعاب Call of Duty.

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لا شك أن طور الأونلاين في Call of Duty يظل الأولوية لفريق التطوير، وهذا واضح جداً في Modern Warfare. إزالة الـ Season pass وجعل الخرائط الحالية والمستقبلية متاحة للجميع عبر مختلف المنصات بشكل مجاني أمر رائع، بينما سيكون هناك Battle Pass على غرار لعبة “Fortnite” إلا أنه تم التأكيد أن العناصر التي لها غرض وظيفي لن تكون بمقابل مالي حقيقي.

يبقى أن نرى نوع العمليات الشرائية التي سيتم تضمينها باللعبة، ولكننا متأكدون أنها ستقتصر على ملابس وأزياء للشخصيات، ونقاط خبرة إضافية، وتلك أشياء لن تعطيك ميزة تنافسية.

ميزة اللعب المتعدد عبر المنصات تُعد تغييرا كبيرا ومنتظرا بشدة، فيمكن للاعبي الحاسوب مواجهة لاعبي بلايستيشن 4 إلخ … وقد يرى البعض أنّ هذا الأمر يعتبر نوعا من عدم تكافؤ الفرص، ولكن خلال فترة اللعب خسرنا كم مرة ضد فريق المتصدر فيه كان لاعب بلايستيشن 4 ، هذا وللعلم فيوجد هنالك خيار لإطفاء نظام اللعب المشترك بين المنصات ما إذا رغبت في ذلك.

جميع أطوار الأونلاين المحببة إلينا قد عادت وبقوة في هذا الإصدار. طور Gun Fight رائع وسريع الخطى، ولكن إن كنت مثلنا وتفضل اللعب بسلاح واحد فقط فسوف تواجه صعوبة في هذا الوضع، ومع ذلك فلا ننكر أننا استمتعنا كثيراً بهذا الطور. وبالمثل فإن الخرائط الكبيرة رائعة جداً والقناصة لديهم الأفضلية في تلك الخرائط ويجعلون من المباراة جحيما مما يزيد من متعة وإثارة اللعب. إنك تشعر وكأنك تلعب مباراة باتل رويال حيث يمكنك استخدام الطائرات والدبابات، والمدرعات.

من أبرز الأمور التي ستلفت أنظاركم بلا شك هي نظام التعديل على الأسلحة، حيث إنّ خيارات التخصيص تعد جيّدة مع نظام تقدم ممتاز لفتح المزيد من المزايا ، فاللاعبون يمكنهم إضافة خمسة ملحقات لكل سلاح، ويوجد ثلاثة أماكن للأسلحة ومكان للقنابل ومكان آخر للمعدات.

مثل باقي أطوار الأونلاين فإن طور Spec Ops مثير جداً، ويتطلب مهارات معينة. بمعنى آخر يجب أن تكون جيداً في Call of Duty، وتكون قادرا على التواصل مع فريقك بشكل فعال. لقد شعرنا بالقلق من مدى صعوبة هذا الطور، فهو يعاقبك بشدة.

فالطور تزيد صعوبته كلما تقدمت به، ولن يمر وقت طويل قبل أن تجد نفسك محاطاً بالأعداء وتكافح من أجل البقاء على قيد الحياة. اللعب التعاوني والأسلحة المناسبة سبيلك الوحيد للنجاة في هذا الطور.

نحن نقدر بشدة ما قام به المطورون في طور Spec Ops فهم أرادوا صنع طور به قدر كبير من التحدي، ويمكنك لعبه أكثر من مرة، لن تجد الأعداء يكررون ظهورهم ولو مرة واحدة من نفس المكان، أماكن ظهورهم سوف تختلف كل مرة، وهذا صعب جداً. هدف الطور سهل ويتضمن بشكل أساسي الركض من منطقة إلى أخرى والبقاء على قيد الحياة والانتباه لبعضكم البعض. لا يمكنك لعب هذا الطور بدون استراتيجية محددة، افعل ذلك وسيتم سحقك مثلما حدث معنا.

الأصوات في اللعبة أيضاً رائعة بفضل الأصوات الواقعية جداً للأسلحة والانفجارات، والموسيقى التصويرية ممتازة ومناسبة لكل موقف، مع بروز بعض الشخصيات أثناء القصة مثلاً بسبب أدائهم التمثيلي الممتاز. من ناحية المرئيات فإن الرسوميات مذهلة، والمشاهد السينمائية تحتوي على جرافيك يعد من أفضل ما رأينا في ألعاب Call of Duty

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