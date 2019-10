فيلم «الجوكر» يُهيمن على إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

احتل فيلم الحركة والجريمة «الجوكر» من جديد صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققاً 18.9 مليون دولار.

حيث أن الفيلم من بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

كما تراجع فيلم المغامرات «ماليفيسنت: عاشقة الشر» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات 18.5 مليون دولار، والفيلم بطولة أنجلينا جولي وإيلي فانينغ وهاريس ديكنسون ومن إخراج يواكيم رونينغ.

هذا وصعد فيلم الرسوم المتحركة «عائلة أدامز» من المركز الرابع إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققاً إيرادات بلغت 11.7 مليون دولار.

