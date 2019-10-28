رسميا.. الكشف عن أهم ميزة في هاتف “غالكسي أس 11”

أعلنت شركة سامسونغ عن أولى مواصفات هاتف “غالكسي أس 11″، وذلك بالكشف عن معالجها للفئة الرائدة، ويحمل اسم Exynos 990، وتم الإعلان عن الشريحة خلال فعاليات مؤتمر Samsung Tech Day 2019 في كاليفورنيا.

ويأتي معالج سامسونغ الجديد مصنعاً بدقة 7 نانومتر ومعمارية EUV، ويدعم المعالج شرائح مودم G5 وتدعم سرعة تحميل تصل إلى 5.1 جيجابِت في الثانية مع شبكات 5G، أو 3 جيجابِت في الثانية مع شبكات 4G.

وقالت الشركة الكورية إن الرقاقة الجديدة أقل في استهلاك الطاقة بنسبة 20% مقارنةً مع المعالج السابق، وذلك بناءً على معمارية Valhall مع بطاقة شاشة ARM Mali-G77.

وتضم وحدة المعالجة اثنين من أنوية Cortex-A76 لدعم أعلى آداء، إلى جانب 4 من أنوية Cortex-A55 لأداء أفضل في استهلاك الطاقة.

وأكدت سامسونغ أن معالجها الجديد اكسينوس 990 يدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية بمعدل تحديث في الشاشة يصل إلى 120Hz، وسيكون مفيداً في تجربة الألعاب وعرض المحتوى ولاسيما الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي.

وتحدثت شركة سامسونغ أن معالجها يأتي بوحدات معالجة عصبية جديدة لمعالجة البيانات بشكلٍ أسرع، بالإضافة إلى تحسينات في معالجة الإشارة الرقمية لدعم تنفيذ عشرة تريليونات عملية في الثانية، مع تقنية التعرف على الوجه بكفاءة أكبر.

ويدعم المعالج ميزة إدراك المشهد وتحديده بكفاءة أعلى في تطبيق الكاميرا، بحيث يدعم المعالج حتى 6 مستشعرات للصور بشكلٍ مستقل، أو دعم عمل 3 مستشعرات للصورة في الوقت الفعلي، وهذا يعني رفع مستوى جودة معالجة الصور وتجربة التصوير، لأنه سيدعم مستشعر حتى دقة 108 ميغابِكسل.

ويدعم المعالج الكاميرا لتلتقط فيديو بدقة 8k بمعدل 30 إطار في الثانية، وبدقة 4k بمعدل حتى 120 إطار في الثانية، وسيأتي المعالج الجديد مع جالكسي أس 11 ونوت 11، والجيل الثاني من جالكسي فولد القابل للطي.

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