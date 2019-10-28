لوحة مُعلّقة بمطبخ عجوز فرنسية تُباع بمبلغ كبير

قامت دار أكتيون للمزادات في فرنسا ببيع لوحة فنية للفنان الإيطالي تشيمابوي تعود للقرن الثالث عشر بمبلغ وصل إلى 24 مليون يورو.

وعثر على اللوحة المفقودة والتي تحمل اسم كرايست مود معلقة بالقرب من إناء الطهي في منزل عجوز فرنسية تقطن في كومبياني شمال باريس.

وقدرت قيمة اللوحة بحوالي 4 إلى 6 ملايين يورو، ولكن المزاد ساهم برفع قيمتها بشكل غير متوقع إلى 24 مليون يورو.

ولم يكشف رئيس دار المزادات عن اسم الشخص الذي اشترى اللوحة، كما أكد أن سعر اللوحة المرتفع منطقي للغاية كونها أول عمل يباع للفنان الإيطالي تشيمابوي.

يذكر أن لوحة كرايست مود رسمها الفنان الإيطالي تشيمابوي بألوان زيتية بطول 26 سم وعرض 20 سم.

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