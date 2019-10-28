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كاظم الساهر يطلق “أنشودة حب” للعراق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر أنشودة حب لوطنه العراق حملت اسم إلى متى، عبر من خلالها عن حزنه لحال العراق المتوتر، وتضامنه مع شعبه.

وقال القيصر في مطلع الأنشودة التي كتبها الشاعر كريم العراقي: إلى متى يا والدي العراق إلى متى شمسك بركان وبدرك محاق.

وأكد القيصر عن أسفه لحال العراق من خلال نشره لمقطع من أغنية سلام عليك على رافديك عراق القيم التي رشحت لأن تكون النشيد الرسمي للعراق على حسابه في تويتر.

ويشهد العراق منذ بداية أكتوبر الجاري مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وتجددت الاحتجاجات يوم 25 أكتوبر الجاري بسبب عدم قيام الحكومة بأي إصلاحات لمعالجة مسألة البطالة ومحاربة الفساد.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن وفاة 74 شخصا وإصابة 3654 آخرين منذ تجدد التظاهرات في البلاد يوم 25 أكتوبر حتى يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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