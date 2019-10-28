نادين لبكي تطالب اللبنانيين بقطع الطرقات

أكدت المخرجة اللبنانية نادين لبكي دعمها للتظاهرات التي يشهدها لبنان مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب.

وظهرت المخرجة اللبنانية قبل عدة أيام في مقطع فيديو تدعو من خلاله المسؤولين للرحيل وترك الخيار للشعب لكي يقرر مصيره.

وقالت نادين لبكي خلال مشاركتها في تظاهرة جسر الرينغ إن هذه الأيام مصيرية في تاريخ لبنان، وطلبت من الشعب اللبناني قطع الطرقات والمشاركة في التظاهرات من أجل تغيير الوضع في البلاد.

وأكدت لبكي إعجابها بوحدة اللبنانيين باختلاف أطيافهم، ووصفت الأمر بالأعجوبة والمعجزة التي لم تحدث من قبل.

كما طلبت المخرجة اللبنانية من المسؤولين التوقف عن الاستخفاف باللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع منذ 10 أيام، وطالبتهم بالرحيل فورا لأن إرادة الشعب هي من ستنتصر في النهاية.

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