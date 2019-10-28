هواوي تطلق نظارة واقع افتراضي

كشفت شركة هواوي الصينية عن نظارة الواقع الافتراضي الخاصة بها والتي حملت اسم Huawei VR Glass.

وستأتي النظارة الجديدة بدقة 3200*1600 بيكسل، وستسمح هذه الدقة بإتاحة 1058 بيكسل في كل بوصة، بالإضافة إلى تقديمها زاوية رؤية بمقدار 90 درجة، ودعمها لمعد التحديث HZ 90.

وسيبلغ سمك النظارة الجديدة 26.6 ميلي متر، في حين سيصل وزنها إلى 166 غراما وستدعم مسافات ارتداء تتراوح ما بين 55 إلى 71 ميلي متر.

وستعمل الشركة الصينية على تزويد النظارة بمصادر للمحتوى تتيح للمستخدم تخزين 30 ألف ساعة من الفيديو، بالإضافة إلى 100 لعبة تدعم الواقع الافتراضي.

وأكدت هواوي أن نظارتها الجديدة ستأتي مع مكبر صوت مدمج يدعم الصوت ثلاثي الأبعاد.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق النظارة الجديدة في الأسواق في شهر ديسمبر القادم بسعر يصل إلى 242 دولارا أميركيا.

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