“جولة رعب” بـ20 ألف دولار.. هل تجرؤ؟

أعلن روس مكامي مالك منزل “مكامي مانور”، الأكثر رعبا في العالم، عن مكافأة قدرها 20 ألف دولار للشخص القادر على إكمال جولة من 10 ساعات داخل المنزل.

وقال مالك المنزل المسكون إن المتسابق سيواجه تحديا عقليا وجسديا قد يصل به لمرحلة الانهيار الشخصي، كما أكد أن التجربة ستكون عدوانية.

وصرح أن الممثلين سيقومون بالاتصال مع المتسابق بشكل مفاجئ دون أن يكون قادرا على رد الاتصال، ولكي ينهي المشارك مسلسل الرعب الذي يعيشه يجب عليه نطق عبارة لا أريد فعل ذلك والتي يعلن من خلالها انسحابه.

وقال روس إن على الأشخاص الراغبين بالمشاركة تحقيق مجموعة من الشروط منها أن يكونوا تجاوزوا 21 عاما، وأن يقدموا دليلا على التأمين الصحي، وأن يوقعوا على تنازل مكون من 40 صفحة، بالإضافة إلى مشاهدة فيديو إعلاني لمدة ساعتين يحتوي كافة الأمور التي يجب على المشارك الاطلاع عليها قبل المشاركة.

وأكد روس عدم قدرة المشاركين على الصمود في منزله المسكون على الرغم من تقديمه لكافة المعلومات التي تساعدهم على إكمال الجولة بما في ذلك أماكن المفاتيح التي يحتاجون إليها في التقدم.

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