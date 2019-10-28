إعلانات خبيثة بـ50 تطبيقا لـ”أبل وغوغل” تسرق البيانات

قامت شركتا أبل وغوغل الأميركيتان بإزالة حوالي 50 تطبيقا من متجريهما بعد أن تأكدتا من وجود إعلانات خبيثة في تلك التطبيقات تقوم بسرقة بيانات المستخدمين.

واعتمدت الشركتان الأميركيتان على البحث الذي قامت به شركتا ESET وWandera لأمن المعلومات.

حيث اكتشفت شركة ESET حوالي 42 تطبيقا خبيثا يحتوي على برمجية Ashas الإعلانية الخبيثة والتي تظهر إعلانا منبثقا على كامل الشاشة يتصل بمخدم خارجي.

وتقوم البرمجية الخبيثة بإرسال معلومات حول الجهاز وإصدار نظام التشغيل، ولغة الواجهة وعدد التطبيقات المحملة والمثبتة، بالإضافة إلى المساحة الكلية والمساحة المتوفرة، وغيرها من الأمور المرتبطة بالجهاز.

وأكدت الشركة أن البرمجية الخبيثة نجحت في الوصول إلى أكثر من 8 ملايين جهاز بعد قيام المستخدمين بتنصيب التطبيقات التي تحتوي عليها.

أما شركة Wandera فقد أعلنت عن اكتشاف 17 تطبيق آيفون، وأكدت أن هذه التطبيقات تقوم بنشر إعلانات احتيالية، وقالت الشركة إن هذه التطبيقات تتبع لشركة هندية قامت بتصميم حصان طروادة لعرض إعلانات احتيالية للحصول على نقرات غير شرعية.

وقالت الشركة إن التطبيقات المصابة بهذا الفيروس تتصل مع مخدم يتيح الفرصة للشركة الهندية لعرض الإعلانات التي تستهدفها، كما من الممكن أن تقوم بالاشتراك بعدد من الخدمات المدفوعة دون علم أصحاب الهواتف.

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