آبل تكشف عن سماعتها اللاسلكية الجديدة AirPods Pro

كشفت آبل

عن الجيل الجديد من سماعتها اللاسلكية والتي سمتها AirPods Pro وتأتي

بتصميم مختلف مع خاصية إزالة الضجيج.

ويتم إعداد

السماعة كما هو الحال مع الإصدار الأول بمجرد فتح العلبة بجانب أيفون أو آيباد

ليتم التواصل مع الجهاز، ويمكن وصل السماعة مع كل أجهزة آبل بما فيها ماك والساعة

الذكية والتلفاز.

تستخدم آبل

في هذه السماعة مايكروفونين مع تقنية خاصة بها لتقوم بإزالة الضجيج في الخلفية

والمكان المحيط بك من أجل تقديم صوت نقي وواضح. تقول الشركة أن خاصية إلغاء الضجيج

تقوم بالتلائم والتعديل 200 مرة في الثانية لعزل ما يحيط بك وجعلك تركّز فيما تسمع.

أما وضع

الشفافية Transparency mode يتيح للمستخدم أن يستمع للموسيقى ولما يجري

حوله بنفس الوقت، وهذه الخاصية مهمة ومفيدة عند السير في الشارع حتى تسمع أصوات السيارات

والمارة.

ووضعت آبل

حساس ضغط جديد في السماعة يمكن من خلاله التحويل ما بين وضع الشفافية ووضع إلغاء

الضجيج، بالإضافة للتحكم بالموسيقى والرد على المكالمات، كما يمكن التحكم

بالإعدادات من خلال التحكم بمستوى الصوت في آيفون أو آيباد.

تقول

الشركة أن بطارية السماعة تكفيها لاستماع حتى 5 ساعات، وفي حال تفعيل وضع إلغاء

الضجيج فإنها تكفيها حتى 4.5 ساعة للاستماع وحتى 3.5 ساعة للحديث والمكالمات.

وباستخدام

الشحنة الموجودة في غطاء الحماية فإنها تستطيع العمل حتى 24 ساعة من الاستماع وأكثر

من 18 ساعة من الحديث. ويدعم الغطاء الشحن اللاسلكي وفق معيار Qi

أو عبر وصلها بمنفذ Lightning حيث توفر كيبل

Lightning to USB-C.

ومن أجل

ملائمة السماعة لمختلف أحجام الأذن البشرية، فإنها ستأتي بثلاثة مقاسات للقطعة

الخارجية للاختيار من بينها، وستوفر اختبار يتيح لك معرفة أي قياس أنسب لأذنك.

أخيراً

ستباع السماعة بسعر 249 دولار وتتوفر في متاجرها نهاية الأسبوع الجاري ويبدأ شحنها

لمن يطلبها الآن في يوم 30 اكتوبر.

وستتوفر السماعات

القديمة مع غطاء الشحن السلكي بسعر 159 دولار، أو السماعات مع غطاء الشحن اللاسلكي

بسعر 199 دولار، ويمكن الحصول على الغطاء للشحن اللاسلكي فقط بسعر 79 دولار.

المصدر: عالم التقنية

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