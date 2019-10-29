فوائد عصير الليمون الصحية والجمالية

يتميز عصير الليمون بغناه في العناصر الغذائية والتي تزوده بخصائص طبية وصحية عديدة تعرف عليها من خلال المقال التالي

يعتبر عصير الليمون، الليموناضة، مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C،

الكالسيوم، البوتاسيوم والقليل من الحديد، وهذه العناصر تزوده بخصائص طبية

وصحية عديدة مثل كونه مضاد للالتهابات والجراثيم، بالاضافة الى فوائده

الجمالية.

فوائد عصير الليمون الصحية

يحتوي عصير الليمون على العديد من العناصر الغذائية الصحية

مثل فيتامين C و B والريبوفلافين الذي يساعد جسمك في الحفاظ على لياقته

البدنية والصحية.

يقدم المشروب اللذيذ أفضل علاج لأمراض متعددة بالاضافة إلى فوائد اخرى وهي تشمل:

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساهم عصير الليمون في تنظيم عملية الهضم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يمكنه من علاج عسر الهضم، الإمساك والإسهال، ويعزز عمل الأمعاء مما يساعد في الهضم أيضا.

كما أنه يساهم في علاج اضطرابات المعدة، ويعتبر مضاد للالتهابات والميكروبات المسببة للمشاكل في الجهاز الهضمي.

لذلك، من أجل الحد من مثل هذه المشكلات، من الضروري وضع جدول زمني لتناول كوب من عصير الليمون كل صباح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة بعض العسل، وبالتالي زيادة بعض الفوائد.

الفائدة الأخرى الرائعة التي ستحصل عليها بعد تناول كوب من عصير الليمون بعد الاستيقاظ هي التخلص من سموم الجسم.

أيضا، سوف يزيد ماء الليمون من إنتاج الصفراء في جسمك وهو مفيد في تحطيم الدهون والدهون في الجسم.

2- تخفيف الوزن

يتميز عصير الليمون باحتوائه على كمية قليلة من السعرات

الحرارية، اضافة الى ان شربه يساهم في تعزيز عمليات الأيض وحرق الدهون في

الجسم.

شرب عصير الليمون يسهل خفض وزنك لأن العصير يحتوي على ألياف

البكتين الدقيقة التي تساعد الجسم على محاربة الرغبة الشديدة في الجوع.

لذلك، سوف تقلل وزنك بشكل طبيعي عندما تتناول عصير الليمون الطازج.

3- الحد من الالتهابات

يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من فيتامين (ج)، مما يمنحك

المزيد من القوة عند تناوله. لذلك، عندما تناوله فلن تشتكي من بعض

الإصابات الفيروسية التي تشمل الأنفلونزا والبرد ويساعد في التخفيف من أعراضها.

كما أنه يملك خصائص مضادة للجراثيم. ويعمل على تعزيز صحة

الجهاز التنفسي، ويقل من مشاكل التنفس ويعمل على تهدئة نوبات الربو ويمكنه

علاج أمراض أخرى في المسالك البولية.

4- تعزيز صحة القلب

يساهم عصير الليمون في تعزيز صحة مرضى القلب وتنظيم مستويات ضغط الدم، وذلك بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم.

يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين بفضل محتواه من فيتامين

C، وهو ضروري لتقليل مستويات الكولسترول والدهنيات في الدم ومنع حدوث

الجلطات.

5- الوقاية من السرطان

الليمون غني جدا بالمركبات متعددة الأغراض التي تساعد في

الدفاع عن جسمك من هجوم أنواع مختلفة من السرطان، بسبب احتوائه على مضادات

أكسدة قوية، بالاضافة الى ان احتوائه على فيتامين C يمنحه القدرة على حماية

الخلايا ضد الجذور الحرة ويمنعها من التلف أو تحولها لخلايا سرطانية.

لذلك يوصى باستهلاك الكثير من عصير الليمون، من أجل وقاية جسمك من الخلايا السرطانية.

فوائد عصير الليمون الجمالية

بالاضافة للفوائد الصحية العديدة التي وردت اعلاه يتمتع عصير الليمون بفوائد جمالية وهي تشمل:

1- العناية بالبشرة

يعتبر عصير الليمون مادة مطهرة للبشرة، يعمل على تنظيفها وتعقيمها ويساهم في علاج مختلف مشاكل البشرة مثل الأكزيما وحب الشباب.

يعتبر الليمون مصدر غني لفيتامين C فهو يساعد في تعزيز عملية

إنتاج الكولاجين المهم للحفاظ على خلايا البشرة وصحة الجلد وتجديد خلاياه،

ويحارب التجاعيد وعلامات التقدم بالسن.

قد يساعد فيتامين (ج) الموجود في الليمون في تقليل تجاعيد البشرة، وجفاف البشرة من الشيخوخة، والأضرار الناجمة عن الشمس.

يمكنك استخدام مزيج من العسل وعصير الليمون خاصة عندما يكون لديك علامات تمدد الجلد وتغير لونه، وسيساعدك في التخلص من الأصباغ.

2- رعاية الشعر

يساهم عصير الليمون عند وضعه على الشعر وفروة الرأس أو تناوله في زيادة قوة الشعر ويمنحه لمعانا طبيعيا ومظهر صحي.

اضافة الى قدرته على علاج مشاكل فروة الرأس مثل القشرة.

3- يقوي الأظافر

كثير من النساء يحبون أن يكون لديها أظافر طويلة وجميلة.

وبالتالي من الضروري للغاية الحصول على تدليك الأظافر بشكل متكرر باستخدام

عصير الليمون.

فهذا يجعل أظافرك لها حياة وتصبح أكثر إشراقا. لمزيد من الفوائد، يمكنك التفكير في نقع أظافرك في ماء الليمون في الحوض.

4- ينعش التنفس

هل سبق لك أن فركت الليمون على يديك للتخلص من رائحة الثوم أو رائحة أخرى قوية؟

قد ينطبق نفس العلاج الشعبي على رائحة الفم الكريهة الناتجة عن تناول الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الثوم أو البصل أو السمك.

قد تتجنب رائحة الفم الكريهة عن طريق شرب كوب من ماء الليمون

بعد الوجبات وأول شيء في الصباح. يعتقد أن الليمون يحفز اللعاب والماء

أيضًا على منع جفاف الفم، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة التي تسببها

البكتيريا.

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