خطوة مفاجئة.. إنستغرام لأصحاب الحسابات فقط

في إطار سعيها لزيادة عدد مستخدمي منصة إنستغرام قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإجبار المستخدمين على الدخول بحسابات إنستغرام في حال أرادوا تصفح الموقع.

وبهذه الطريقة لن يكون الشخص قادرا على تصفح إنستغرام إلا في حال امتلك حسابا على الموقع، حيث سيظهر للمستخدم عند الدخول إلى إنستغرام نافذة تطلب منه إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد في حال أراد الاطلاع على محتويات منصة إنستغرام.

وأكد مستخدمو منصة إنستغرام أن هذا الأمر لم يكن ليحدث لو لم تقم فيسبوك بشراء إنستغرام من مؤسسيه الحقيقيين.

الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي إنستغرام النشطين يصل إلى مليار شخص، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم مع سياسة فيسبوك الجديدة.

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