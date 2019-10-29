نجاح جولة محمد عساف الخيرية في أميركا

حقق الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف نجاحا كبيرا خلال الجولة الخيرية التي قام بها في أميركا تحت إشراف منظمة الإغاثة الإسلامية الأميركية.

وشملت الجولة الفنية 9 مدن أميركية، حيث انطلقت من مدينة سانتا كلارا الواقعة في ولاية كاليفورنيا، وانتهت بحفل فني كبير في مدينة نيوأورلينز.

وحققت الحفلات نجاحا كبيرا وحضرها عدد كبير من الجمهور العربي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد عساف أن هذه الجولة جزء من الجولات الخيرية التي يقوم بها في كافة أنحاء العالم، والتي ستعود عوائدها لصالح مشروعات خيرية وتعليمية في فلسطين.

يذكر أن عساف قدم خلال حفلاته باقة من الأغاني الوطنية والرومانسية التي تفاعل معها الجمهور كثيرا.

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