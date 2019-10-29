آبل تطلق سماعة أذن لاسلكية جديدة

كشفت شركة أبل الأميركية عن سماعة أذن لاسلكية جديدة أطلقت عليها اسم AirPods Pro.

وتتميز السماعة الجديدة بمقاومتها للماء والعرق الأمر الذي يتيح للمستخدم الفرصة لارتدائها أثناء التمارين الرياضية.

وزودت الشركة الأميركية السماعة الساعة الجديدة بخاصية منع الضوضاء، ومنفذ ميكرفون يساعد على جعل المكالمات واضحة مهما كانت الظروف صعبة.

وستحتوي السماعة الجديدة على وضعية وضع الشفافية والتي تتيح للمستخدم سماع الأصوات حوله أثناء لبس السماعة، بالإضافة إلى احتوائها على مستشعر قوة يتم استخدامه لتشغيل الموسيقى وتفعيل وضع الشفافية.

وستساعد ميزة Adapitv EQ المستخدم على الحصول على جودة صوت مرتفعة، كما ستقوم هذه الميزة بضبط الصوت بحسب كل أذن.

وقالت آبل إن السماعة الجديدة ستحتوي على 3 تركيبات مرنة من السيليكون بأحجام متوسطة وكبيرة، يتم تركيبها على الأذن.

وستدعم السماعة الجديدة الشحن اللاسلكي، والأوامر الصوتية لمساعد آبل الذكي سيري، كما أكدت آبل أن الشحنة الواحدة ستجعل السماعة قادرة على العمل لمدة 4 ساعات ونصف.

يذكر أن آبل ستطلق الجديدة في الأسواق يوم 30 أكتوبر الجاري بسعر يصل إلى 249 دولارا أميركيا.

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