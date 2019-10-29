فتاة تنام لشهرين متتابعين.. ما قصتها؟

أدت إصابة الشابة الكولومبية شاريك توفار بمتلازمة كلين ليفن إلى تعرضها لنوبات نوم طويلة تصل في بعض الأحيان إلى شهرين متواصلين.

وقالت مارليني والدة شاريك إن ابنتها تعرضت لنوبة نوم في شهر يونيو الماضي بلغت مدتها 48 يوما.

وأكدت الأم أن ابنتها تفقد ذاكرتها بشكل مؤقت عند استيقاظها، وتتساءل من هي، قبل أن تعود لها ذاكرتها بشكل تدريجي.

وتحرص الأم على إطعام ابنتها المكملات الغذائية السائلة كل ساعتين خلال نومها لكي تحافظ على صحتها.

وطالبت الأم السلطات المختصة بتوفير المكملات لابنتها، وبمنزل لها ولابنتها لأنها لم تعد قادرة على دفع إيجار منزلها بسبب تركها لعملها لتلازم ابنتها.

وقالت الأم إن السلطات وعدتها منذ العام 2017 بحل جميع مشاكلها إلا أنها لم تقدم أي حلول لها، كما أنها امتنعت عن تقديم المكملات الغذائية لابنتها منذ شهرين.

يذكر أن متلازمة كلين ليفن تؤدي إلى إصابة الشخص بنوبات نوم طويلة، وتغيرات إدراكية ومزاجية، ولم يعرف حتى الآن الأسباب التي تؤدي لحدوثها.

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