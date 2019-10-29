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دراسة يابانية تكشف علاقة الدهون بالخرف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة قام بها باحثون يابانيون تابعون لجامعة كيوشو اليابانية أن الدهون المتحولة تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وخضع للدراسة 1700 شخص، حيث قام العلماء بتحديد نسبة الدهون لدى عينة هؤلاء الأشخاص من خلال فحوصات الدم التي أجريت لهم عامي 2002 و2003، ومن ثم تابع العلماء مراقبة حالة الأشخاص الخاضعين للدراسة لمدة تراوحت ما بين 5 إلى 10 سنوات.

وتبين للعلماء أن خطر الإصابة بالخرف ازداد بنسبة تراوحت ما بين 54 74% لدى الأشخاص الذين احتوى طعامهم على نسبة أعلى من الدهون المتحولة.

وأكد الباحثون أن الدهون المتحولة تأتي من مصدر طبيعي كالألبان واللحوم، ومصدر صناعي كالسمن النباتي.

ودعا الباحثون الناس إلى تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على مصادر كبيرة من الدهون المتحولة المصنعة والتي تتواجد بكثرة في الكاندي كراميل، العلكة، الكرواسان، المخبوزات الجاهزة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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