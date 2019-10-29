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“أسعد عشاء”.. زوجان يعثران على لؤلؤة بالطعام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عثر الزوجان الأميركيان أنطون وشيريلشيرمر على لؤلؤة داخل محارة أثناء تناولهما العشاء في أحد المطاعم البحرية الواقعة في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

وقال الزوج إنه شعر بجسم غريب في فمه أثناء قيامه بتناول المحارة، وتفاجأ بأن الجسم الغريب كان لؤلؤة صغيرة.

وقام الزوجان بإبلاغ إدارة المطعم بالحادثة، والتي بادرت بدورها بالاتصال بصاحب مزرعة المحار لتخبره القصة.

وعبر صاحب المزرعة عن دهشته الكبيرة بهذه الحادثة، وأكد أنها تحدث للمرة الأولى في حياته.

الجدير بالذكر أن الزوجين تركا اللؤلؤة لصاحب المطعم، والذي قرر وضعها في إطار جميل وتعليقها في المطعم بهدف جلب الحظ لزوار المطعم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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