شركة OmniVision تطلق أصغر كاميرا بالعالم

كشفت شركة OminiVision عن أصغر كاميرا في العالم والتي حملت اسم OVM6948 CameraCubeChip، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وستحتوي الكاميرا الجديدة على مستشعر OV6948 الذي يعد أصغر وأدق مستشعر في العالم بأبعاد 0.57�.57 ملم، في حين بلغت أبعاد الكاميرا 1.158�.65�.65 ملم.

وستستخدم الكاميرا الجديدة في المناظر الطبية، الأمر الذي سيساعد على تطوير مناظير بقطر أقل من 1 ملم تستخدم في فحص الأوردة الدموية الدقيقة، وإجراء الجراحات الصعبة والحساسة مثل جراحات الأعصاب والدماغ.

وسيأتي المستشعر الخاص بهذه الكاميرا بدقة 200200 بيكسل في حين تصل زاوية الرؤية إلى 120 درجة، وستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات والتقاط 30 لقطة في الثانية.

وقالت الشركة المنتجة للكاميرا إن عمل الكاميرا لن يقتصر على المجال الطبي وحسب، بل سيصل إلى مجال الإلكترونيات وغيرها من مجالات الحياة المختلفة.

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