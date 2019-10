بعد فقدان أحد «إطاراتها».. هُبوط اضطراري لطائرة رُكاب في كينيا

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بهبوط طائرة ركاب اضطراريًا، بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة بين مدينتين كينيتين، إثر سقوط أحد إطاراتها.

ووقع الحادث، الاثنين، بعد إقلاع طائرة تابعة لشركة “سيلفرستون إير” من مطار لودوار، في شمال غرب كينيا قاصدة العاصمة نيروبي.

وأُجبِر قائد الطائرة على تنفيذ هبوط اضطراري في مطار إيلدورت القريب، بسبب سقوط الإطار.

وفي تعليقها على الحادثة، قالت الشركة في بيان:

الإجراء كان وقائيا. هبطت الطائرة بسلام.

هذا وتم في وقت لاحق، نقل الركاب عبر طائرة أخرى إلى العاصمة الكينية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم شركة الطيران، إن الشركة لا تزال تحقق في الحادث، ورفضت الكشف عن عدد ركاب الطائرة

يُشار أن هذا الحادث يأتي بعد أسابيع على انزلاق طائرة مُماثلة للشركة عن مدرج الهبوط، حيث اصطدمت بالأشجار بالمحيط بالمطار، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين ركاب الطائرة.

