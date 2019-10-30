السحلب وفوائده

يعتبر السحلب أو كما تشيع تسميته في بعض البلدان والدول باسم الأبقع، أحد أشهر النباتات الطبيعيّة العشبيّة التي تندرج تحت قائمة السحلبيّات،

ومن فوائده:

يعتبر السحلب أحد أغنى العناصر الطبيعيّة بالعديد من العناصر المعدنيّة التي يحتاجها الجسم بكميّات معيّنة بشكل يومي ومستمر، على رأسها عنصر الكالسيوم، الذي يعدّ أساساً للحفاظ على صحة وقوة العظام والمفاصل والعضلات، ويقي من الأمراض المتعلّقة بها وبضعفها على رأسها هشاشة العظام، والروماتيزم، وضعف بنية ونمو الجسم، ومشاكل العمود الفقري بما فيها التقوس وغيرها.

يعتبر مفيداً إلى حد كبير في علاج المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي، على رأسها مشكلة الإسهال كونه مضاداً طبيعياً للإسهال المزمن، حيث يعد قابضاً للمعدة ومريحاً لها، كما ويستخدم في نطاق واسع لحل مشاكل البواسير وتحديداً النزيف المرافق للبواسير، والتي يعاني منها فئة كبيرة من الأشخاص على رأسهم النساء، والتي تنتج عن عوامل عديدة منها العوامل الوراثيّة والجلوس لساعات طويلة وغيرها.

يحتوي على مجموعة من الزيوت الطيارة ذات الرائحة الزكيّة الطيّبة والمذاق الرائع، والتي تساعد على تحسين الحالة المزاجية وعلى الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق المرافق للضغوطات الحياتيّة اليوميّة.

يحتوي على ما يقارب 48% من المواد الهلامية والمواد البروتينية وكذلك النشا، ممّا يجعله عنصراً غذائيّاً مميّزاً لصحّة الجسم بشكل عام.

يحتوي على نسبة عالية من السكروز، حيث يمدّ الجسم بالطاقة والحيويّة اللازمة له، ويعوض نقص السكر فيه بصورة طبيعية، وذلك بفضل تنشيطه للدورة الدمويّة في الجسم. يعتبر جيداً لحل مشاكل الرحم، على رأسها نزيف الرحم، حيث يساعد على وقفة خلال وقت قياسي، كما ويعد علاجاً فعالاً لمرض السل وغيره.

يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الكرش

المصدر: صحة ورشاقة

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