«آبل» تُطلق جيلاً جديداً من سماعاتها اللاسلكية بمواصفات طال انتظارها!

كشفت شركة آبل مؤخراً عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية، بمواصفات انتظرها المستخدمون لسنوات.

حيث أتت السماعات الجديدة بتصميم جديد كلياً وأتت بـ3 مقاسات لتناسب آذان جميع المستخدمين، وعالجت مشكلة سقوط السماعة من الأذن التي عانى منها مستخدمو آبل لسنوات.

هذا وتقدم السماعات لمستخدميها تقنية عزل الضوضاء والتي تعتمد على مايكروفون خارجي يستشعر الأصوات من الخارج ويحللها لتنشئ السماعات ضوضاء معاكسة، وتفلتر الأصوات الخارجية بمعدل 200 مرة في الثانية.

كما تدعم ميزة موازنة الصوت التكيفية لإعطاء توزيع مدهش للأصوات، ويمكن للمستخدم سماع ما يدور من حوله أثناء الاستماع إلى الموسيقى عبر تلك السماعات بتفعيل خاصية أطلقت عليها آبل اسم Transparency، والتي يمكن التنقل بينها وبين وضع عزل الأصوات الخارجي عبر زر صغير موجود على ساق السماعة.

أما بالنسبة لبطاريات هذه السماعات فتكفيها لتعمل نحو 5 ساعات متواصلة في حال إجراء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى، وحصلت على محفظة بلاستيكية خاصة تقوم بشحنها 4 مرات.

