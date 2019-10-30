الصحة تعتمد نتائج معاهد التمريض المتوسطة بنسبة نجاح 50.2%

اعتمدت إدارة الشؤون الطبية التابعة لوزارة الصحة،

الأربعاء، النتيجة النهائية لطلبة الدبلوم بمعاهد التمريض المتوسطة بنسبة نجاح

بلغت 50.2%.

وأوضحت وزارة الصحة، على صحفتها الرسمية، أن هذه الدفعة

هي الأولى التي يخرّجها المعهد، مشيرة إلى أن عدد الطلبة الناجحين بلغ 258 من أصل

514 طالبا وطالبة تقدموا للامتحانات النهائية موزعين على 12 معهدًا صحيًّا.

وأضافت الصحة أن الخريجين اجتازوا دبلوم التمريض المتوسط

وفق خطة منهجية نفذت خلال 3 سنوات تلقى خلالها الطلاب مناهج نظرية وتدريبات عملية

وفق معايير علمية مدروسة، وأشرف على تدريسها متخصصون ذوو كفاءة عالية.

وبيّنت الوزارة أن تخريج هذه الدفعة سيسهم في تطوير

وتحسين الخدمات الطبية وسدّ العجز في الأطقم الطبية المساعدة بالمستشفيات.

وسيصدر قرار بتعيين خريجي الدفعة الأولى من معاهد

التمريض داخل المستشفيات والمراكز التخصصية التي درسوا بها، مع تدريبهم بمركز

تنمية القوى العاملة، وفق الوزارة.

وكانت وزارة الصحة افتتحت، في عام 2016، 12 معهدا صحيًا

في سبها ومصراتة ومرزق ومسلاتة وزليتن وغريان والزاوية وصبراتة والعجيلات وطرابلس،

كما افتتحت 10 معاهد أخرى في بقية المدن خلال عام 2017.

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