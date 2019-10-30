طائرة تهبط اضطراريا وتنجو من “كارثة”

اضطرت طائرة تابعة لشركة سيلفر ستون إير إلى الهبوط بشكل اضطراري إثر فقدانها لأحد إطاراتها بعد لحظات من إقلاعها.

ووقعت هذه الحادثة يوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، حيث كانت الطائرة تتجه من مطار لودوار الواقع شمال غرب كينيا نحو العاصمة نيروبي، وبعد فترة من الإقلاع اكتشف الكابتن فقدان أحد الإطارات الأمر الذي أجبره على اتخاذ إجراء احترازي وهو الهبوط في مطار إيلدورت.

وأكدت الشركة على أن الهبوط جرى بسلام ودون أن يصاب أي راكب بأذى، وقامت الشركة بتوفير طائرة أخرى لنقل الركاب للعاصمة نيروبي.

وفتحت شركة سيلفر ستون تحقيقا في الحادث، وقالت إنها ستنشر نتائج التحقيق عندما تنتهي منه.

يذكر أن طائرة أخرى تابعة لذات الشركة تعرضت قبل مدة لحادث انزلاق على مدرج الهبوط أدى إلى اصطدام الطائرة بالأشجار المحيطة بالمطار، وإصابة عدد من الركاب بجروح بسيطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية