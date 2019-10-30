أميركي يؤلف كتابا لمساعدة زوجته “فاقدة الذاكرة”

قام الأميركي ستيف كورتو البالغ من العمر 38 عاما بتأليف كتاب بعنوان “أعرف أنني أحبك” أهداه لزوجته كامري بمناسبة عيد زواجهما الرابع في محاولة منه ليذكرها بقصة الحب التي عاشها معها، بعد أن فقدت ذاكرتها أثناء الولادة.

ويهدف ستيف من خلال الكتاب إلى مساعدة زوجته على استعادة ذاكرتها التي فقدتها بسبب إصابتها بسكتة دماغية أثرت على جانبي الدماغ أثناء ولادتها لطفلهما.

وبسبب هذه الجلطة دخلت كامري في غيبوبة استمرت لمدة 33 أسبوعا الأمر الذي أدى إلى فقدانها ذاكرتها بشكل كامل.

وقال الأطباء إن كامري أصيبت بتسمم الحمل الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

وقال الرجل الذي يعيش في ولاية ميشيغان الأمريكية إن زوجته عاشت بعيدا عنه لمدة بعد خروجها من المستشفى على الرغم من تواصلها معه بشكل دائم.

وبعد أن قرأت كامري الكتاب قررت العودة إلى منزل زوجها والعيش معه على أمل أن تستطيع تذكر اللحظات الجميلة التي عاشتها في هذا المنزل.

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