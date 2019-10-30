إطلاق أحذية صوفية مضادة للماء ومقاومة للانزلاق

كشفت شركة أول بيردز الأميركية عن نموذجين من الأحذية الصوفية المقاومة للماء أطلقت عليهما اسم وول رنرميزلووولرنر أي ميزل.

وعمدت الشركة إلى صناعة النموذجين الصوف المضاد للماء، حيث قامت بتغطيتهما بمادة عازلة تجعل قطرات الماء تنزلق بشكل مباشر عن الحذاء.

بالإضافة إلى ذلك فقد زودت الشركة الأحذية بنعل مقوى يمنح القدمين ثباتا أفضل على الأسطح الزلقة.

وقالت الشركة الأميركية أن إحذيتها الجديدة صديقة للبيئة حيث خلت من المركبات الكيميائية، وصنعت من لب الكينا والبولستير المعاد تدويره والمصنوع من زجاجات بلاستيكية.

ولترضي أذواق عملائها ستقوم الشركة الأميركية بتوفير الأحذية الجديدة ب4 ألوان.

يذكر أن شركة أول بيردز ستطلق النموذج وول رنرميزل بسعر 115 دولارا والنموذج وول رنر أي ميزل بسعر 135 دولارا أميركيا.

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