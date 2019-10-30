شاومي تستعد لإطلاق هاتف مميز بـ5 كاميرات

كشفت شركة شاومي الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة مزود بـ5 كاميرات أطلقت عليه اسم Mi CC9 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بنظام أندرويد 10 وواجهة مستخدم MIUI 11، وسيحتوي على مستشعر للبصمات مدمج في الشاشة.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.5 بوصة، وسيحتوي على 5 كاميرات 3 عدسات منها ملتصقة ببعضها في حين ستأتي العدسة الرابعة والخامسة بشكل منفصل، وستبلغ دقة الكاميرا في هذا الهاتف 108 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 32 ميغا بيكسل.

ويعد هاتف Mi CC9 Pro أول هاتف تطلقه شاومي يدعم التقريب البصري 5X.

وبالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

في حين ستأتي بطارية هذا الجهاز بسعة 4000 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع بقوة 27 واط، والشحن لاسلكي بقوة 20 واط.

يذكر أن شاومي ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 5 نوفمبر القادم بسعر يصل إلى 311 دولارا أميركيا.

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